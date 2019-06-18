Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:28
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