Son Dakika Haberleri: Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız
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Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.

Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:28 
, sanayi ve teknoloji bakanı, ticaret, Ekonomi
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