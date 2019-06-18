Varank: Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ticaretin önündeki engelleri azaltmak için yollar aramalı ve ticaret duvarlarına karşı çözümler bulmalıyız. Böylece ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırabiliriz." dedi.

Haber Yayın Tarihi :

Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı

Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı