Son Dakika Haberleri: Varank, TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti - Detaylar
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Varank, TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti - Detaylar

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
Varank, TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti - Detaylar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Mustafa Varank, Güncel
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