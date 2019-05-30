Varank, TSE 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti - Detaylar
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) 58. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etti.
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