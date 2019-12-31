Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi' - Son Dakika

Varank: "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sertifika teslim töreni ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (4)

Varank: TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belgesi verildi

Mustafa Varank, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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