Üye Girişi
Son dakika haberleri | "Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır"

09.08.2021 11:26

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın, cari açık ve dış kırılganlık riskini artırdığını belirterek, "Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın, cari açık ve dış kırılganlık riskini artırdığını belirterek, "Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen "World Conference on Energy Science and Technology (Dünya Enerji Bilimi ve Teknolojisi Konferansı)" programına katıldı. Video konferans yöntemiyle katıldığı programda İngilizce konuşan Bakan Varank, söz konusu konferansın, sürdürülebilir enerji sistemlerindeki kritik zorlukları ele almak için enerji topluluğunu bir araya getirdiğini belirtti.

Bakan Varank, güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yolun, girdileri ne kadar verimli ve rekabetçi bir şekilde birleştirildiği ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, büyüme için üretime, üretim için de enerji ihtiyacı oldukları aktardı.

Endüstri geliştikçe, enerji ihtiyacının da arttığını belirten Bakan Varank, Türkiye gibi ülkeler için enerjide dışa bağımlılığın, cari açık ve dış kırılganlık riskini arttırdığını söyledi.

Bakan Varank, yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle gelişmekte olan ülkeler için dışa bağımlılığı azaltmak ve yüksek teknolojili sanayileşmeyi hızlandırmak için önemli bir alternatif olduğunu kaydetti.

Bakan Varank, yenilebilir enerjide düşük maliyetin ve çevresel avantajların sürdürülebilirlik açısında önemli olduğunu dile getirdi. Varank, önümüzdeki 10 yılda kamu ve özel sektör tarafından taahhüt edilen bir trilyon dolarlık rüzgar ve güneş yatırımı bulunduğunu aktararak, söz konusu rakamların sektörün önemini ve değişime uyum sağlama ihtiyacını gösterdiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sektöre ayak uydurma konusunda Türkiye olarak, yenilebilir enerjiden maksimum düzeyde yararlanarak, petrole, gaza ve dışa bağımlı olmanın dezavantajını tersine çevirmek istediklerini söyledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ YATIRIMCILARA DESTEK VEREREK YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİNDE AKTİF ROL OYNADIĞINI İFADE EDEN BAKAN VARANK, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Ekosistemimizdeki Ar-Ge temelli iyileştirmelerin dünyanın dört bir yanından önde gelen araştırmacıları çekmeye başladığını büyük bir memnuniyetle belirtiyorum. Programımızın ilk çağrısında, 21 farklı ülkeden 127 bilim insanı ekosistemimize katılarak araştırmalarını Türkiye'ye taşıdı. Bu araştırmacıların hepsi kendi alanlarında öncüdür. Her biri sürdürülebilir çevre ve dijital dönüşüm konusunda çığır açan katkılarla projeler hayata geçiriyor. Bu bağlamda, bu konferansın katılımcılarını da Türkiye'ye gelip eğitim almaya davet ediyorum. Programlarımızdan yararlanabilirsiniz."

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haberleri | Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır
Son dakika haberleri | Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır
Son dakika haberleri | Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır
Son dakika haberleri | Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır
Son dakika haberleri | Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır

Mustafa Varank, Tüba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var 12:13 İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 11:56 "Tecavüze uğradım" dedikten sonra canına kıyan Eda Nur'un ölümüne Bakanlık sessiz kalmadı: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 11:34 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne 11:29 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece 11:26 Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece
Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor 10:48 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor

Son Dakika Haberleri
12:10 Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı
12:02 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait
12:01 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
11:48 Mezar başında yaptığı paylaşım yürek parçaladı! Tokyo'da bronzla dönen Hatice Kübra madalyayı babasına adadı
11:28 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
11:25 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
11:24 Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi
11:21 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor
11:13 Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor
Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı         
12:48
Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı         
12:11
Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi         
12:02
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı         
11:56
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan         
11:27
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı         
10:47
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı         
10:22
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 12:57:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | "Bakanlığım yatırımcılara destek vererek yerli sanayinin gelişmesinde aktif rol oynamaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement