Varank: "TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık' - Son Dakika

Varank: "TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık"

11 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)

Varank: TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı bugün itibarıyla devreye aldık

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:52 Kaynak: AA

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