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Varank: "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak.
6 saat önce
Varank: "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak.
Varank: "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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