Varank: "Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor" - Son Dakika
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Varank: "Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. (1)
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7.05.2020 23:19:31. #1.13#
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