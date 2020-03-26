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Varank: "Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk,...
6 saat önce
Varank: "Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek.
Varank: " Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk, 1000 cihaz Sağlık Bakanlığımıza hediye edilecek."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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