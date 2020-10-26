Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması DENİZLİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz."