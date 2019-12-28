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Varank: "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:31 Kaynak: AA
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