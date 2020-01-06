Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel... - Son Dakika

Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel...

6 saat önce

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması."

Varank: (Türkiye'nin Otomobili) Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel...

Mustafa Varank, Türkiye, Kazancı, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:33 Kaynak: AA
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