Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. - Son Dakika Ekonomi

Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı.

6 saat önce

Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı.

Varank:

Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak"

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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