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Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı.
6 saat önce
Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Varank: "( Türkiye'nin Otomobili) Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak"
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