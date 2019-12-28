Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,... - Son Dakika

Varank: "(Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Hediye takdimi Açılış töreni MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Hediye takdimi

Açılış töreni MERSİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. (3)

Varank: (Türkiye'nin Otomobili) Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme,...

Mustafa Varank, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:23 Kaynak: AA
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