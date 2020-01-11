Varank: "(Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: '(Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü' - Son Dakika

Varank: "(Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü"

6 saat önce

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.

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Varank: (Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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