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Varank: "(Türkiye'nin otomobili) Tanıtımı yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördü"
6 saat önce
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Çinko İzabe Tesisi temel atma töreni
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SİİRT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinko İzabe Tesisi temel atma törenine katıldı.
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