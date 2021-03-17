Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek"
17.03.2021 11:08
TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...
TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısında konuştu. (3)
Varank: "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."
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