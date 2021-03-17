TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısı

Toplantıya katılanlardan görüntü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sorulan soruyu yanıtlaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısında konuştu. (3)

Varank: "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."