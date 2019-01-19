Son Dakika Haberleri: Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak

Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak

1 saat önce

Varank, "Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz.

Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak, System.String[]
Varank, "Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz. Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:10 

Ekonomi
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