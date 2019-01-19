Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
1 saat önce
Varank, "Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz.
Varank, "Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz. Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:10
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