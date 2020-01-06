Varank: "Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin yirmi yıllık hayaliydi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin yirmi yıllık hayaliydi' - Son Dakika

Varank: "Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin yirmi yıllık hayaliydi"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (10)

Varank: Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin yirmi yıllık hayaliydi

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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