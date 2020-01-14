Varank: "Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım' - Son Dakika

Varank: "Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım"

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı. (2)

Varank: Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:37 Kaynak: AA
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