Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7. Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı. (2)

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