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Varank: "Türkiye'yi verimsiz motorlar cenneti olmakta kurtarmamız lazım"
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:37 Kaynak: AA
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