Son Dakika Haberleri: Varank, Tusaş Motor Sanayii AŞ'de, İlk Milli Helikopter Motoru Ts 1400'ün Testini İzledi

Varank, Tusaş Motor Sanayii AŞ'de, İlk Milli Helikopter Motoru Ts 1400'ün Testini İzledi

10 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın testi izlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI), ilk milli helikopter motoru TS 1400'ün testini izledi, TEI Genel...

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın testi izlemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI), ilk milli helikopter motoru TS 1400'ün testini izledi, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'ten (sağda) bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:22 Kaynak: AA

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