Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun Varank'a hediye takdimi

Bakan Varank'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)