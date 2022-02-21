Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun Varank'a hediye takdimi
Bakan Varank'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar' - Son Dakika