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Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar" - Son Dakika

Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar"

21.02.2022 16:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Tuncay Yamaner'in yaptığı 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın kara kalem portresinin Bakan Varank'a hediye edilmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun Varank'a hediye takdimi

Bakan Varank'ın katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirmesi NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)

Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar
Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar
Varank: Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar

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Varank: 'Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar' Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar" Son dakika haberleri... Bakan Varank, Niğde'de Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezini açtı Açıklaması Son dakika haberleri... Bakan Varank, Niğde'de Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezini açtı Açıklaması Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi Afyonspor'da 5 haftalık galibiyet hasreti sona erdi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mustafa Varank, 15 Temmuz, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: 'Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varank: "Ülkeler, Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumdalar" - Son Dakika
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