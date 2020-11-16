Varank: "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz."

Son Dakika › Ekonomi › Varank: 'Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz.' - Son Dakika Ekonomi

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek