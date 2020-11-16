Varank: "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz."
16.11.2020 11:53
Varank: "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz.
Varank: "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz."
Nükleer, Nesil, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Varank: 'Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
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