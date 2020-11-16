Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TBMM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2021 yılı bütçesini sundu. (2)
Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi yakında açıklayacağız, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimiz tamamlanmak üzere"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor."
- Kaynak: AA
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