Varank: "(Ulusal Yapay Zeka Stratejisi) Kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Sunucunun 'dijital ikizi' vasıtası ile yaptığı kapanış konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda konuştu. Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." dedi.
Kaynak: AA
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