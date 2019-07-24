Varank: "(Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı) Toplam 243 başvuru aldık"
1 saat önce
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06 Kaynak: AA
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. (4)
S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti