Son Dakika Haberleri: Varank: "(Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı) Toplam 243 başvuru aldık"
Son Dakika Güncel Haber

Varank: "(Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı) Toplam 243 başvuru aldık"

1 saat önce

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. (4)
Varank: (Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı) Toplam 243 başvuru aldık
Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:12:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: "(Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı) Toplam 243 başvuru aldık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]