Son Dakika Haberleri: Varank: Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na devam edeceğiz
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Varank: Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na devam edeceğiz

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Varank: Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na devam edeceğiz, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Varank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30 
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