Varank: Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na devam edeceğiz
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:30
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi İstanbul'da ormanı kundaklayan kişi kameralara yakalandı! Polis, şahsı gözaltına aldı İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak