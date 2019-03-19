Son Dakika Haberleri: Varank: "Üretim Yapan Herkesi Destekliyoruz, Desteklemeye Devam Edeceğiz" - Sakarya

Varank: "Üretim Yapan Herkesi Destekliyoruz, Desteklemeye Devam Edeceğiz" - Sakarya

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Sakarya, Güncel
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