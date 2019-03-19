Varank: "Üretim Yapan Herkesi Destekliyoruz, Desteklemeye Devam Edeceğiz" - Sakarya
1 saat önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:10 Kaynak: AA
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