Video konferans yöntemiyle düzenlenen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)
Bakan Varank: "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak."