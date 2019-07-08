Varank: Üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz." dedi.

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