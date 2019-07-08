Varank: Üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz
59 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:17
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