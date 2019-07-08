Son Dakika Haberleri: Varank: Üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz
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Varank: Üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz

59 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.

Varank: Üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:17 
Mustafa Varank, Ekonomi
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