Varank: "Üretime Yatırım Yapın. Biz Burada Olmak İçin Elimizden Gelen Gayreti Gösteririz"

- Temel atma törenine katılanlardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek iki yeni fabrikanın temel atma törenine katıldı.

- Temel atma törenine katılanlardan görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AMASYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek iki yeni fabrikanın temel atma törenine katıldı. (1)

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