Son Dakika Haberleri: Varank: "Uyguladığımız Tüm Politikalar Yatırımı ve Üretimi Merkeze Alıyor"

Varank: "Uyguladığımız Tüm Politikalar Yatırımı ve Üretimi Merkeze Alıyor"

46 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Aydın, Mustafa Varank, Güncel
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