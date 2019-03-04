Varank: "Uyguladığımız Tüm Politikalar Yatırımı ve Üretimi Merkeze Alıyor"
46 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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