Varank: "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma vaktidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (2)

"Sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden ayırmanız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak stratejiler ancak ve ancak teknolojiyle birlikte ele alındığında başarıya ulaşabilir"