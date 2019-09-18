Varank: "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma vaktidir"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:56 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (2)
"Sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden ayırmanız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak stratejiler ancak ve ancak teknolojiyle birlikte ele alındığında başarıya ulaşabilir"
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