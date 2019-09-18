Son Dakika Haberleri: Varank: "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma vaktidir"
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Varank: "Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma vaktidir"

18 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (2)

"Sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden ayırmanız mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak stratejiler ancak ve ancak teknolojiyle birlikte ele alındığında başarıya ulaşabilir"

Varank: Vakit artık Türkiye'yi bir üst lige çıkarma vaktidir

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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