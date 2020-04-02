Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na katıldı. (1)

"Zorunlu hallerin bazı süreçleri hızlandırdığını gördük. Bunun başında da dijitalleşme geliyor. Her alanda dijitalleşmenin nimetlerinden yararlandığımız zorunlu da olsa bir çok alanın dijitalleştiği bir süreçten geçiyoruz. İşte bugün bu toplantıyı da dijital ortamda, sanal ortamda gerçekleştiriyoruz"

"Virüs dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı"