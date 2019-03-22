Son Dakika Haberleri: Varank, Yalova'da Fabrika Açtı

Varank, Yalova'da Fabrika Açtı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da ahşap ambalaj fabrikasının açılışını yaptı.

Varank, Yalova'da Fabrika Açtı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da ahşap ambalaj fabrikasının açılışını yaptı.

Bir dizi faaliyet için Yalova'ya gelen Varank, Çiftlikköy'ün Taşköprü beldesindeki Ünse Ahşap Ambalaj Fabrikası'nın açılışını yaptı. Varank, bütün dertlerinin Yalova'nın üretim ve istihdamla anılması olduğunu belirterek, "Bütün derdimiz bu. Yalova'mızın müthiş bir sanayi potansiyeli var. Biz bu potansiyeli görüyoruz. Buna dönük adımlarımızı hızlandırıyoruz. İnşallah 31 Marttan sonra mahalli idareyle tam bir uyum içinde Yalova'yı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Belediyecilik anlamında burayı adeta bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Varank, Ünse Ahşap Ürünler Fabrikası'nın istihdama katkı sağlayacağını anlatarak, "İnşallah tam vardiyaya geçildiğinde Yalovalı yüz kardeşimize iş imkanı sağlayacak. Burası Yalova'mıza, Türkiye'mize hayırlı olsun. Bol bereketli kazançlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından fabrikanın açılış kurdelesini Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, Taşköprü Belediye Başkan Adayı Şaban Ertan birlikte kesti. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Taşköprü, Mustafa Varank, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank, Yalova'da Fabrika Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]