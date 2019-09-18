Varank: "Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (8)

Bakan Varank: "Açık kaynak platformu ile yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı arttırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını arttırmayı hedefliyoruz"

Bakan Varank: "Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam."