Son Dakika Haberleri: Varank: "Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"
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Varank: "Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"

20 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (8)

Bakan Varank: "Açık kaynak platformu ile yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı arttırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını arttırmayı hedefliyoruz"

Bakan Varank: "Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam."

Varank: Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:31 Kaynak: AA
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