Varank: "Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:31 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda " Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı. (8)
Bakan Varank: "Açık kaynak platformu ile yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı arttırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını arttırmayı hedefliyoruz"
Bakan Varank: "Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam."
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