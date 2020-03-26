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Varank: "Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde...
6 saat önce
Varank: "Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek"
Varank: "Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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