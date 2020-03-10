Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak' - Son Dakika

Varank: "Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programına katıldı. (1)

Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak."

Varank: Yeni dönemde TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:37 Kaynak: AA
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