TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın aşı vurulması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşıyı vurulması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koronavirüs'e karşı yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının ikinci dozunu yaptırdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Varank, yerli imkanlarla geliştirilen Faz-1 aşamasındaki VLP aşının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika