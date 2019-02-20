Varank: "Yerlileştirme Konusu Öncelikli Gündem Maddemiz"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerlileştirme konusu öncelikli gündem maddemiz. Yüksek ithal bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "Yerlileştirme konusu öncelikli gündem maddemiz. Yüksek ithal bağımlılığı, kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:14 Kaynak: AA
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