Son Dakika Haberleri: Varank: "Yök'le İmzalayacağımız Protokoller Akademi Tarafında Güçlü Bir İş Birliği Zeminini Mümkün...

Varank: "Yök'le İmzalayacağımız Protokoller Akademi Tarafında Güçlü Bir İş Birliği Zeminini Mümkün...

1 saat önce

Yu¨kseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imzalandı.

Yu¨kseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik çerçeve protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank : "YÖK'le imzalayacağımız protokoller akademi tarafında güçlü bir iş birliği zeminini mümkün kılıyor. BU sayede üniversiteler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitülerle birlikte AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde ortak programlar projeler gerçekleştirilecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Güncel
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