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Varda Skyteam finalde

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı" Teknofest Teknoloji Yarışması kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nın ikinci eleme turu olan kritik tasarım aşamasını başarıyla tamamladı.

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Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden oluşan "Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı" Teknofest Teknoloji Yarışması kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nın ikinci eleme turu olan kritik tasarım aşamasını başarıyla tamamladı.

Kritik değerlendirme aşamasında roketin uçuşa uygunluğu ve bütün kritik analizleri yarışma heyeti tarafından 150 puan üzerinden 112,10 puan ile proje onayı alan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı eylül ayında düzenlenecek olan Teknofest 2019'da birincilik için yarışacak.

Ayrıca Varda SkyTeam takımı model uydu kategorisindeki ön tasarım aşamasında 100 puan üzerinden tam not alarak bir sonraki aşamaya geçme şansı elde etti.

Varda SkyTeam geçtiğimiz yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TURKSAT işbirliği ile düzenlen ve Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4.sü olmuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
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