Vardar Ailesi 71 Yıldır Muhtarlığı Bırakmıyor

Kocaeli'de, Hereke Agah Ateş Mahalle'si muhtarlığını 71 yıldır Vardar ailesi yönetiyor.

Körfez ilçesi Hereke Agah Ateş Mahalle'sinde 1948 yılından, vefat ettiği 1984'e kadar muhtarlık yapan babası Mehmet Ali Vardar'dan devraldığı görevi 35 yıldır devam ettiren Halil Vardar (69), yeniden seçilerek 8'inci dönemde görevine başladı



Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984'te kazandığı muhtarlığı 35 yıldır sürdürdüğünü, babasının görev süresiyle Agah Ateş Mahalle muhtarı olarak 71 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.



"Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır." diyen iki çocuk babası Vardar, babasının rekorunu kırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Babam 1948 yılında muhtar seçildi ve 1984'de kadar 36 yıl bu görevi sürdürdü. O tarihte aday oldum ve seçildim. 35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Kocaeli'nin en kıdemli muhtarıyım. 8 dönemdir de karşıma rakipler çıkmasına rağmen hep kazandım. Biz burada yaptığımız hizmetle seviliyoruz. 7/24 hizmetimiz her zaman vardır. Bu dönem 2 de rakibim olmasına rağmen yine kazandım."



Vardar, her gece sokak lambalarının yanıp yanmadığını bile kontrol ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Her sabah çöp kutularını kontrol ederim, çöpler toplanmış mı diye. Kanalizasyon kaçakları var mı diye, kontrol ederim. Vatandaşlarımıza daha rahat ve yaşanabilir bir mahalle olması için çalışıyorum. Yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara çok dikkat ederim. Bizzat ben götürürüm sosyal yardımlaşma vakfına. Her sene bize bir yardım gelir, biz o yardımı hiç kimseyi çağırmadan gider kapısına bırakırım. Geçerken bana teşekkür ederler. Bazı hayırsever vatandaşlar bana para verir, 'bunları ihtiyaç sahibine ulaştır' derler. Nereye gitsem, her vatandaşımızın elinden tutarım."

