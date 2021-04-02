'Vardı bir hayali': Şöhret bile onu değiştirmedi - Son Dakika

'Vardı bir hayali': Şöhret bile onu değiştirmedi

02.04.2021 11:21
'Vardı bir hayali': Şöhret bile onu değiştirmedi, System.String[]

JÜRİ ÖNCE "DUDAK BÜKTÜ"Benzerine sadece filmlerde ya da romanlarda rastlanabilecek şekilde gelişti her şey. Sahnede ünlü bir müzikalin en ünlü şarkılarından birini seslendirdi.

JÜRİ ÖNCE "DUDAK BÜKTÜ"

Benzerine sadece filmlerde ya da romanlarda rastlanabilecek şekilde gelişti her şey. Sahnede ünlü bir müzikalin en ünlü şarkılarından birini seslendirdi. Öncesinde jüri üyeleriyle yaptığı sohbet sırasında iddiasız görüntüsü ve ileri yaşı nedeniyle hem seyircinin hem de jüri üyelerinin dudak büktüğü kadın, hedefinin ne olduğu sorulunca da "Profesyonel şarkıcı olmaya çalışıyorum" demişti.

ŞARKIYI ÖYLE BİR YORUMLADI Kİ!

İlk anda salonu dolduranların kulağına tuhaf geldi bu hayal. Ama şarkı söylemeye başladığında bütün önyargılar da kırılmaya başladı. O 'bir hayalim var' dediği şarkısını söylerken; her söz her nota ağzından çıktığında hem jüri hem seyirciler donup kaldı. Karşılarındaki sıradan görünüşlü bu kadın, yıllarını bu işe vermiş nice şarkıcıyı geride bırakacak kadar etkileyici bir şekilde yorumladı o şarkıyı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

İşte dünya Susan Boyle'un adını katıldığı Britain's Got Talent adlı bu yarışma sayesinde duydu. Boyle, gerçekten de ölüm döşeğindeyken annesine verdiği sözü tutmuş ve herkesi sesiyle büyülemişti. Aslında yarışmadan ikinci olarak ayrıldı ama bu onun için hayallerini gerçekleştiren ilk adım oldu. Tıpkı seslendirdiği I Dreamed a Dream adlı şarkıda olduğu gibi.

NE ŞÖHRET DEĞİŞTİRDİ ONU NE KAZANDIĞI PARA

O gün seslendirdiği şarkının videosu, dijital sosyal medya platformlarında 150 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Susan Boyle, 47 yaşından sonra müzik dünyasına atım attı. O yarışmadan sonra bir albüm yapmak için anlaşma imzalayan İskoç Susan Boyle, müzik yaşamını sürdürüyor. Fakat kazandığı ve ülkesi Birleşik Krallık'ın sınırlarını aşıp ABD'ye kadar uzanan şöhreti onu hiç değiştirmedi.

BİR HAYRANI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN EVİNE ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

1961 doğumlu Susan Boyle, 1 Nisan'da 60 yaşına girdi. Boyle hala Edinburgh yakınlarındaki mütevazı evinde yaşamını sürdürüyor. Şöhret onun ne hayat tarzını değiştirdi ne de fiziksel görüntüsünü değiştirmesi için bir adım oldu. Dün de evinin kapısını çalan bir komşusu, onun yeni yaşını getirdiği bir demet çiçekle kutladı.

YENİ YAŞINA YALNIZ GİRDİ

Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği evinin kapısını açan Susan Boyle, büyük bir memnuniyetle çiçekleri aldı ve onları kendisine getiren genç kadına gülümseyerek teşekkür etti. Görünüşe göre de bir yandan hayat anlayışı bir yandan da koronarivüs nedeniyle yeni yaşını kendi başına kutladı Susan Boyle.

BİR DE REKOR ELDE ETTİ

Katıldığı yarışmayla bir anda dikkatleri üzerine çeken Susan Boyle, 2009 yılında yayınlanan I Dreamed a Dream adlı albümüyle bir haftada en çok satanlar listesine girdi ve o dönemin parasıyla 5 milyon sterlin gelir elde etti. Aynı zamanda İngiltere'nin en çok satan ilk albümü unvanını kazandı. Bu şekilde Susan Boyle, kendisinden önce bu rekoru elinde bulunduran Leone Lewis'i de geride bırakmış oldu.

GRAMMY ADAYI OLDU, 22 MİLYON STERLİN SERVETİ VAR

2010 yılında çıkan The Gift adlı albümüyle de başarısını sürdürdü Susan Boyle. Bir yıl sonra Someone to Watch Over Me'yi çıkardı. Daha sonra da ardı ardına albümler geldi. 2013 yılında tüm dünya çapında 19 milyon albüm satan Susan Boyle, müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Grammy'ye de aday gösterildi.  Şu anda 22 milyon sterlin civarında kişisel serveti olan Susan Boyle, buna rağmen mütevazı yaşantısını sürdürüyor.

'Vardı bir hayali': Şöhret bile onu değiştirmedi

Sterlin, Şarkı, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Vardı bir hayali': Şöhret bile onu değiştirmedi - Son Dakika Magazin


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