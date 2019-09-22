Son Dakika Haberleri: Vardiya çıkışı kaza yapan maden işçisi hayatını kaybetti
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Vardiya çıkışı kaza yapan maden işçisi hayatını kaybetti

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Vardiya çıkışı kaza yapan maden işçisi hayatını kaybetti, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merzifon Yeni Çeltek Maden İşletmesinde işçi olarak çalışan Muhammed Öztürk'ün (39) kullandığı 60 HZ 226 plakalı otomobil, Cevizdibi Mahallesi'nde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan Öztürk, Suluova Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Madencinin cenazesi Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dört çocuk babası Muhammed Öztürk'ün 12 yıllık maden işçisi olduğu, vardiya çıkışı evine gitmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Muhammed Öztürk, Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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