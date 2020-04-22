Vardiya değişiminde acı tesadüf: 1 yaralı - Son Dakika

Olay yerine gelen Acil 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 'ne götürülen motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt