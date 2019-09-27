Son Dakika Haberleri: Vardiyası hiç bitmeyen kadınların fotoğrafları sergi oldu
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Vardiyası hiç bitmeyen kadınların fotoğrafları sergi oldu

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, Foça Barış Kadınları Platformu'nun 4'üncü yılı dönümü için 'Kadın' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Vardiyası hiç bitmeyen kadınların fotoğrafları sergi oldu, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, Foça Barış Kadınları Platformu'nun 4'üncü yılı dönümü için 'Kadın' temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide çalışan ya da çalışmayan her kadının bitmeyen mesaisi olduğu ve birkaç değişik işle uğraştıklarına 'II. Vardiya' başlığıyla vurgu yapıldı.
Foça Barış Kadınları Platformu 4'üncü kuruluş yılı nedeniyle Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, 'Kadın' temalı sergi açıldı. Sergi, Seçici Kurul'un temaya uygun bulduğu 15 fotoğraf sanatçısına ait 20 fotoğraftan oluştu. Fotoğraflarda, ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı, hayvan besleme, çağdaş olanakların hala elde edilmediği ortamlarda yaşama, yayla ve göçer kültürüyle üretme, kışlık yakacak hazırlama, yemek için doğadan malzeme toplama, sığırtmaçlık yapma, büyük şehirlere göçle sığınılan yapılardaki hayat ve modern yaşamın iş dünyasından kesitlere yer verilip, kadınların, işten sonra mutlaka ikinci hatta üçüncü bir işle uğraşmak zorunda olduklarına dikkat çekildi.
BİLGE OLGAÇ ANISINA
Foça Barış Kadınları Platform sözcüleri, sergiyi, Türk Sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç Anısı'na açtıklarını, kadınların işinin, iş yerlerinde kullanılan deyimle vardiyalarının hiç bitmediğini, erkek egemen toplumlara inat erkeğin kendilerini görmek istemediği her alanda var olmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Sergi, 29 Eylül'e kadar 09.00- 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
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