Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır



Sürpriz Norwich City beraberliği sonrası önce Manchester City'ye, ardından da Liverpool'a farklı kaybeden Leicester City, West Ham ve Newcastle deplasmanlarında kazanıp morallendi.



Şimdi sıra Federasyon Kupası'nda geldi, rakip Wigan ama bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 21 gole katkı yapan (17 gol - 4 asist) Jamie Vardy'den faydalanamayacaklar!

WIGAN, CHAMPIONSHIP'TE CAN DERDİNDE!



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Vardy'nin yokluğunu pek önemsemeyebilir, hatta menajer Brendan Rodgers'ın rotasyon yapabileceği de söyleniyor çünkü rakip Wigan, Championship'te kümede kalma savaşı veriyor.



Kal Naismith, Michael Jacobs, Kieffer Moore ve Charlie Mulgrew gibi isimler de Wigan kadrosunda yer almıyor.



Misli.com yazarı Berkuk Ünyay; "Rotasyonlu kadroyla oynasalar da Leicester, zayıf rakibi karşısında en az iki farklı galibiyet alır..." dedi ve "H1 - 1,30" önerdi!



Hemen buradan üye ol, sen de banko oranı kaçırma!

Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar,