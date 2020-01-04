Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika Spor

Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine...

7 saat önce

Bu bir ilandırSürpriz Norwich City beraberliği sonrası önce Manchester City'ye, ardından da Liverpool'a farklı kaybeden Leicester City, West Ham ve Newcastle deplasmanlarında kazanıp morallendi.

Vardy, Leicester'ın Federasyon Kupası maçında yok! iddaa'da galibiyetlerine..., System.String[]

Bu bir ilandır


Sürpriz Norwich City beraberliği sonrası önce Manchester City'ye, ardından da Liverpool'a farklı kaybeden Leicester City, West Ham ve Newcastle deplasmanlarında kazanıp morallendi.


Şimdi sıra Federasyon Kupası'nda geldi, rakip Wigan ama bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 21 gole katkı yapan (17 gol - 4 asist) Jamie Vardy'den faydalanamayacaklar!

WIGAN, CHAMPIONSHIP'TE CAN DERDİNDE!


Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Vardy'nin yokluğunu pek önemsemeyebilir, hatta menajer Brendan Rodgers'ın rotasyon yapabileceği de söyleniyor çünkü rakip Wigan, Championship'te kümede kalma savaşı veriyor.


Kal Naismith, Michael Jacobs, Kieffer Moore ve Charlie Mulgrew gibi isimler de Wigan kadrosunda yer almıyor.


Misli.com yazarı Berkuk Ünyay; "Rotasyonlu kadroyla oynasalar da Leicester, zayıf rakibi karşısında en az iki farklı galibiyet alır..." dedi ve "H1 - 1,30" önerdi!


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Leicester City FC, Manchester City, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:19 
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