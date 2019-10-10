Son Dakika Haberleri: Varela, Portekiz'e transfer oldu
Son Dakika Spor Varela, Portekiz'e transfer oldu

Varela, Portekiz'e transfer oldu

1 saat önce

Kayserispor'un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz'de kendine takım buldu.

Varela, Portekiz'e transfer oldu, System.String[]

Kayserispor'un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz'de kendine takım buldu.


Porto'dan Kayserispor'a transfer olan ve sarı kırmızılı forma ile 3 sezon geçiren Silvestre Varela, kendisine yeni kulüp buldu. İstikbal Mobilya Kayserispor formasını 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 64 kez giyen ve bu sezon başında sözleşme yapılmayan Portekizli futbolcu, Belenenses SAD takımı ile anlaşmaya vardı.


Varela'nın anlaşmaya vardığı Portekiz Premier Ligi takımı Belenenses SAD puan tablosunda 16. sırada bulunuyor. - KAYSERİ

Kayserispor, Portekiz, Porto, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan Özlem Ada Şahin'a gönderme: Arda'dan ve kendimden çok eminim Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda Merih Demiral'den Juventuslu eski futbolcu Marchisio'ya Barış Pınarı Harekatı cevabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varela, Portekiz'e transfer oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]