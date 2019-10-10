Varela, Portekiz'e transfer oldu

Kayserispor'un eski futbolcusu Silvestre Varela, Portekiz'de kendine takım buldu.

Porto'dan Kayserispor'a transfer olan ve sarı kırmızılı forma ile 3 sezon geçiren Silvestre Varela, kendisine yeni kulüp buldu. İstikbal Mobilya Kayserispor formasını 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 64 kez giyen ve bu sezon başında sözleşme yapılmayan Portekizli futbolcu, Belenenses SAD takımı ile anlaşmaya vardı.

Varela'nın anlaşmaya vardığı Portekiz Premier Ligi takımı Belenenses SAD puan tablosunda 16. sırada bulunuyor.

(AG-AÖ-Y)