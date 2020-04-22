Vargeloğlu'ndan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vargeloğlu, mesajında, bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğünü ifade eden Türk milletinin iradesini temsil eden, milleti kendi geleceğini belirlediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe birlik ve beraberlik içerinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldıkları önlemler dolayısıyla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Vargeloğlu, şunları kaydetti:



"İnanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Salgın dolayısıyla bayramı okullarımızda kutlayamasak da tüm vatandaşlarımız ve siz sevgili çocuklarımızla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamak üzere Bakanlığımızca hazırlanan program kapsamında Perşembe günü saat 09.30'da TRT EBA TV ortak yayın '100. Yıl Kutlama Programı Özel Yayını' yapılacak, saat 13.00'da ilimiz genelinde okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak ve saat 21.00'da pencerelerden ve balkonlardan Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyacağız ve bu güzel güne hep birlikte anlam katacağız. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güveniyoruz, onlardan beklentilerimiz çok büyük. İnanıyorum ki çocuklarımız da, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirerek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hür irademizi ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz aziz Şehitlerimizi rahmet ve Gazilerimizi şükranla yad ediyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgiler sunuyorum." - KARABÜK