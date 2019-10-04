Son Dakika Haberleri: Vargit çiçeklerinden reçel yaptı, siparişlere yetişemiyor
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Vargit çiçeklerinden reçel yaptı, siparişlere yetişemiyor

3 saat önce

Vargit çiçeklerinden reçel yaptı, siparişlere yetişemiyorORDU - Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda sonbaharla açan vargit çiçeklerinden bir ev hanımı reçel yaptı.

Vargit çiçeklerinden reçel yaptı, siparişlere yetişemiyor

ORDU - Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda sonbaharla açan vargit çiçeklerinden bir ev hanımı reçel yaptı.

Kabadüz ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda açan vargit çiçeklerinden reçel yapan Fatma Başköy, kendi ihtiyacını karşılamanın yanında kilosunu da 30 liradan satışını yapıyor.

Ev hanımı Fatma Başköy, vargit çiçeklerinden yaptığı reçelin tat ve kokusunun çok güzel olduğunu söyledi. Sonbaharda açan ve bir ay süresi olan vargit çiçeklerini büyük bir titizlikle topladığını belirten Başköy, "Eşimle birlikte vargit çiçeklerinden reçel yapmaya karar verdik. Topladığımız çiçeklerden yaptığımız reçel herkes tarafından çok beğenildi. Çünkü bu reçelin kokusu ve tadı diğer reçellere göre çok farklı. Reçeli yiyenler bal yediklerini sanıyorlar" dedi.

Başköy, reçeli isteyenlere kilosunu 30 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.

Vargit çiçeklerinden reçel yaptı, siparişlere yetişemiyor

Çambaşı Yaylası, Fatma Başköy, Başköy, Ordu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
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